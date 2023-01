Les Bulldogs prêts pour un nouveau millésime de qualité

Les Sang et Marine, eux, naviguent en tête et devront commencer l’année 2023 comme ils ont terminé la dernière écoulée. Toujours en lice en Coupe de Belgique (finale), en championnat de Belgique et en Beneleague, ils peuvent viser le triplé, après le doublé de la saison dernière. Un rêve pour le hockey sur glace belge, même si la fédération belge n’accorde que peu d’importance à son seul club francophone au plus haut niveau et maugrée sans doute déjà de devoir se rendre à Liège pour assister à la finale de la Coupe de Belgique.

En ce qui concerne la partie de ce dimanche, les hommes d’Ulrich Egen savent à quoi s’attendre : “Adepte d’un jeu alliant pressing, rapidité, intensité et physique, Geleen est toujours difficile à manier dans sa patinoire où il règne également une ambiance très chaude. ”

Cette saison, les deux formations se sont déjà rencontrées trois fois. Les rencontres se sont toujours terminées par une victoire des Principautaires (3-0, 1-3 et 4-1). "On se souviendra que lors du dernier match à Liège, il avait fallu attendre les deux dernières minutes pour que nous fassions la différence. C’était un des matchs les plus difficiles que nous avons connus cette saison.”

Au rayon absences, les Bulldogs devront toujours se passer de Sam Taci et Renzo Meulenbeek, blessés. Boet van Gestel est suspendu, alors que Jordan Paulus s’est blessé lors d’un entraînement.