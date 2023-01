Depuis de nombreuses années, les deux hommes entretenaient une relation particulière qui a commencé… par le plus grand des hasards. Derwa s'en souvient comme si c'était hier. "Tout a démarré d'un coup de fil. On ne se connaissait pas du tout et il m'a donné rendez-vous le jour même à 19 heures au café des Sports à Hamoir. À 20 h 15, il n'était toujours pas là. Je n'avais pas son numéro, alors j'ai demandé à la fille qui était au comptoir si elle l'avait. Je l'ai appelé et il m'a dit qu'il ne m'avait jamais contacté. C'était un canular", explique l'ancien coach, les larmes aux yeux.

Mais finalement, trois semaines plus tard, Nicola Finocchio lui-même appelait vraiment Derwa. "Antoine Battaglia avait gagné la tranche avant d'aligner une série de 10 matchs sans victoire. Nicola m'a supplié de reprendre l'équipe, sauf que je m'étais engagé avec Aywaille pour la saison suivante. Nous nous sommes sauvés, Aywaille est descendu mais j'ai respecté ma parole et plusieurs joueurs de Hamoir, qui étaient en fin de parcours, sont venus avec moi."

Depuis lors, les deux hommes sont restés en contact. "Nous ne restions pas plus de 15 jours sans nous entendre. Nicola m'a invité une fois en Italie pour récolter les olives. Notre relation était particulière", poursuit celui qui considère l'Hamoirien comme un modèle.

Le départ du président ce mardi matin a bouleversé Philippe Derwa. "C'est un triste jour pour moi et pour le football liégeois. Je savais qu'il était gravement malade et hospitalisé mais tout est allé très vite, trop vite. Parfois, il m'appelait pour me demander quelques conseils, souvent après sa séance de chimio. Il savait que j'avais eu un cancer aussi."