Le président de Hamoir Nicolas Finocchio est décédé

Il y a des nouvelles qu’on n’aimerait pas apprendre. Et celle-ci en fait sans conteste partie. En effet, nous avons appris, ce mardi matin, le décès de Nicola Finocchio, le président de Hamoir. Présent au club depuis des décennies, celui qui a dirigé le club condrusien durant plus de vingt ans avait fait un pas de côté, pour cause de maladie, il y a deux ans, laissant son poste à Thierry Vincent. Mais ce dernier lui avait rendu pour aller donner un coup de main à Verlaine.