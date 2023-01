Ce samedi, le président du Stade Disonais annonce “que l’intégralité du staff est reconduit pour la saison prochaine”, déclare Jean-Claude Bodson. Ainsi, le coach Christophe Kinet, ainsi que son adjoint Fabio Farina, l’entraîneur des gardiens Philippe Marché et le préparateur physique Jacky Franken seront toujours au Val Fassotte au-delà de cette saison. “Ils ont prolongé pour un an”, précise Jean-Claude Bodson.

Maintenant que le staff est confirmé, le président va commencer à voir les joueurs.

Du côté de Richelle, on a appris que Benoit Waucomont était reconduit pour une nouvelle saison. En place depuis de nombreuses années, il fait partie des meubles et semble faire l’unanimité. Les résultats sont quant à eux au beau fixe (même si l’équipe a perdu ce week-end 4-2 à La Calamine), avec un ticket pour le tour final déjà en poche. “La confiance est aveugle avec la direction. Nous savons tout nous dire, tant dans le positif que le négatif. C’est grâce à cela que je me sens aussi bien, a déclaré le T1 sur le site internet du club. Pour éviter de tomber dans une certaine routine, je regarde comment je peux modifier les séances ou apporter de nouvelles technologies dans notre quotidien. Tout est une question de dosage dans le monde amateur. L’exigence est un facteur important, mais elle doit se faire avec douceur.”