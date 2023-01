Le RFC Liège égare deux points du côté de Hoogstraten (1-1)

Cette rencontre entre extrêmes (32 points séparaient les protagonistes au coup d’envoi) voyait les visiteurs camper d’emblée devant le rectangle anversois et à la 8e, une tête décroisée de Bustin heurtait le cadre à la faveur d’un premier coupde coin. Courageux, Hoogstraten répliquait par Bevers (11e) et tout au long de la période initiale, les locaux s’offrirent d’ailleurs quelques contres rondement menés mais ponctués d’autant d’envois hors-cadre. Via Nyssen et Prudhomme, Liège s’était aussi approché de la cible, à charge pour Kustermans de parer au plus pressé. Sur un envoi de Tilburgs prenant la direction de la lucarne, Debaty s’illustrait à son tour (43e).