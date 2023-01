Course à pied: Un Trèfle à quatre feuilles gras à souhait à Olne, avec près de 800 participants

Ce dimanche, ils étaient quasi 800 à prendre le départ et le type de chaussures revêtait un caractère plus qu’important. “Avec ce qu’il est tombé ces jours-ci, et connaissant le parcours, je plains celles et ceux qui n’auront pas de bonnes godasses avec une solide accroche”, nous confiait David, un traileur accompli.

Et de fait, au passage de la première boucle, on voyait de nombreuses personnes qui étaient déjà tombées, de la boue jusqu’en haut des jambes.

Sous le portique, quelques pointures comme Guillaume Deneffe et Sébastien Carabin qui avait décidé de se lancer sur les deux premières boucles, soit un total de 23 km. Une belle fête de la course à pied, épargnée cette fois par la pluie.