Le derby Liège-Visé toujours maintenu

Il neige fortement en province de Liège ce vendredi. Rocourt, où doit se jouer le derby entre le RFC Liège et Visé dimanche dès 15 heures est recouvert d’un manteau blanc. Si les séries provinciales liégeoises et la D3B ACFF seront sur la touche, on espère jouer en Nationale 1. Le RFCL annonce en tout cas prendre “un maximum de dispositions pour que le derby se joue normalement”.