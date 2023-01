Officiel : remise générale en province de Liège le week-end du 20 au 23 janvier

La neige tombe abondamment sur la province de Liège depuis ce vendredi. En raison des conditions climatiques, le Comité provincial de Liège a décrété une remise générale, qui devait tomber au plus tard samedi matin. Toutes les rencontres amicales et officielles chez les jeunes, des équipes réserves et premières sont annulées, pour le deuxième week-end consécutif.