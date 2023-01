L'équipe du Fémina Visé qui entamait la rencontre n'avait plus rien à voir avec celle qui avait joué le dernier match de l'année 2022. On y retrouvait Maureen Racz, Maud Jolly et Sabrine Masrouki mais aussi la jeune Noa Coox en pivot.

C'était d'ailleurs elle qui ouvrait le score. La défense visétoise était bien organisée mais, physiquement, les Mosanes ne parvenaient pas à faire la différence en possession de balles et quelques contre-attaques précises permettaient à Eupen de filer à 3-7.

Les exclusions temporaires ne facilitaient pas la tâche des Visétoises mais l'entrée au jeu de Rademakers faisait du bien tandis que Maureen Racz, très efficace sur son aile droite, prenait Clermont en individuelle en défense. Le Fémina équilibrait ainsi les échanges, même si la différence était déjà faite.

Patrice Fonck laissait souffler Maureen Racz et toute l'impuissance visétoise se mesurait à quatre pertes de balles sur autant d'attaques, offrant ainsi à Eupen l'occacion de creuser encore l'écart.

Les Frontalières se déconcentraient et manquaient trois penalties tandis Sabrine Masrouki cédait les commandes à Maude Jolly qui, avec Erika Bearzatto, permettait au Fémina de refaire une bonne partie de son retard. Avec trois buts d'écart à 12 minutes de la fin, le coach eupenois n'avait d'autre choix que de faire rentrer Clermont. Eupen signait alors un 0-3 pour se mettre définitivement à l'abri mais le Fémina doit capitaliser sur sa deuxième mi-temps.

Fémina Visé: Hekking, Racz 7, Coox 2, Masrouki 4, Himberlin, Jolly 2, Carabin 2, Delle Vedove 1, Rademakers 1, Bearzatto 6, Thunus.

Intermédiaires: 3-7, 6-13, 10-16, 13-20, 19-24, 25-29Patrice Sintzen