Face au manque de rotations (Charline Dehousse s'était ajoutée à la liste des blessées), le coach sprimontois tentait plusieurs combinaisons: jouer sans gardienne, mettre Fien Boons à la distribution et décaler Delphine Dehousse sur la gauche pour lui permettre de prendre sa chance à 9 mètres... La recette fonctionnait et Pauline Frère permettait aux Sprimontoises de repasser brièvement devant dans un match assez débridé. En fin de première mi-temps, toutefois, elle perdait un ballon qui offrait à Overpelt la possibilité de mener d'un but au repos.

Le début de deuxième mi-temps était complètement débridé et tournait parfois au combat physique. On pouvait craindre que Sprimont le perde car il manquait de tranchant et n'utilisait pas suffisamment la largeur. Mais les filles de Christian Verbert trouvaient une solution collective et signaient un 10-0 dans les douze dernières minutes .Samedi prochain (16h10), Sprimont ira défier le leader trudonnaire.

HC Sprimont: Almanza, Reynders 1, Boons 7, D. Dehousse 9, Tilquin 3, Lardinoit 2, Marchal 4, Lupica, Frère 8, Olynyk 1.

Intermédiaires: 2-3, 8-11, 15-16, 20-21, 26-24, 35-27