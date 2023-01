Alors que les Liégeoises alignaient d’emblée Julia Franquin, de retour de blessure, les visiteuses rentraient en force dans la partie (13-21). Si les Panthers ont dû renoncer à deux de leurs renforts étrangers, elles ont en revanche conservé leur maître à jouer, Carlie Littlefield, et retrouvé une ancienne en la personne de Jaleesa Maes.

Ensemble, et avec l’aide appréciable de Manon Descamps et Eva Hambursin, celles-ci renversaient la vapeur pour propulser les Principautaires en tête au gré d’un 25-9 et atteindre le repos sur le score de 49-43. Désormais sur orbite, les filles de Pierre Cornia imposaient alors leur rythme à cette partie pour augmenter régulièrement leur avance devant une assemblée conquise.

Liège Panthers 94 – Waregem 72

QT: 19-23, 30-20, 16-17, 29-12

Liège Panthers: Hambursin 7-5, LITTLEFIELD 15-9, Cop 0-2, Kenny 0-2, DESCAMPS 6-6, FRANQUIN 0-0, Peeters 5-6, SCHWARTZ 4-4, Tchemtchoua 0-3, MAES 12-8

Waregem: Billiaert 2-0, CLAESSENS 12-9, VINDEVOGEL 6-10, KAPENGA 7-5, DESPLENTER 11-0, BOGAERT 2-4, Bevernage 0-0, Duhamel 0-0, De Munck 2-2.