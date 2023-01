Philippe Derwa quitte Dison avec effet immédiat

S’il a dès lors décidé de quitter les Stadistes, c’est par “amour pour son président”. C’est toujours avec fierté que l’ancien T1 en parle. “C’est un homme que j’adore et je n’allais pas lui demander de me payer pour finalement ne plus faire. En plus, les déplacements commençaient à me peser. De Waremme, j’allais à Dison le mardi et le jeudi. Le samedi, je roulais jusque bien loin pour aller scouter et, le dimanche, j’allais assister aux matchs de Dison. ”

Un départ qui est loin de signifier fin de carrière pour Philippe Derwa qui, sans aucun doute, rebondira dans un autre projet intéressant.