Les Panthers font le spectacle face à Waregem

“C’est vrai que nous avons livré notre match le plus abouti de la saison et sans doute l’un des plus beaux de l’histoire du club. Je suis surtout heureux d’avoir pu offrir cette démonstration de beau jeu au nombreux public. C’est aussi une récompense pour tous les efforts entrepris pour attirer du monde et promouvoir le basket féminin alors que financièrement, ce n’est pas toujours facile”, analysait le coach liégeois avant d’ajouter: “Après 15 jours sans jouer et comme je le craignais un peu, on avait pourtant mal démarré mais après un premier quart difficile, on a retrouvé notre fond de jeu. Défense, vitesse, circulation de balle et souvent la passe en plus qui fait la différence, tout y était. Je suis très fier de mes filles. Toutes ont apporté, y compris Julia (Franquin) pour qui ce n’était pas un cadeau de rentrer dans le cinq après trois mois d’absence pour une grave blessure.”

Alors que les visiteuses étaient rentrées en force dans la partie (13-21), les Liégeoises renversaient la vapeur dans le deuxième acte pour passer en tête au gré d’un 25-9. Après 49-43 au repos, les filles de Pierre Cornia allaient alors imposer leur rythme à cette partie pour augmenter régulièrement leur avance devant une assemblée conquise.

Liège Panthers 94 – Waregem 72

QT : 19-23, 30-20, 16-17, 29-12

Liège Panthers : Hambursin 7-5, LITTLEFIELD 15-9, Cop 0-2, Kenny 0-2, DESCAMPS 6-6, FRANQUIN 0-0, Peeters 5-6, SCHWARTZ 4-4, Tchemtchoua 0-3, MAES 12-8

Waregem : Billiaert 2-0, CLAESSENS 12-9, VINDEVOGEL 6-10, KAPENGA 7-5, DESPLENTER 11-0, BOGAERT 2-4, Bevernage 0-0, Duhamel 0-0, De Munck 2-2.