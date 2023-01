Handball: le HC Sprimont n'a jamais été dans le coup à Saint-Trond (33-18)

Le HC Sprimont s'est lourdement incliné (33-18) chez le leader trudonnaire, ce samedi. A vrai dire, il n'y a jamais eu de match puisque le marquoir indiquait déjà 5-0 après 8 minutes et Christian Verbert avait déjà utilisé un temps mort.Le manque d'engagement et de précision sprimontois contrastait singulièrement avec l'efficacité des Limbourgeoises, pourtant privées de Marteleur. Delphine Dehousse et Fien Boons, les habituels piliers sprimontois, passaient complètement à côté de leur sujet et Camille Almanza subissait un véritable tir aux pipes.Les choses n'ont commencé à aller (un peu) mieux qu'avec l'entrée de Pauline Frère et le passage en 6-0 en défense. Sprimont a aussi opté pour casser le rythme mais n'a trouvé que trop rarement la faille.