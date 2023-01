Privé de Hadzic, Vancosen et Nguema, Visé ne pouvait pas non plus aligner le jeune Sacha Visentin, qui n'avait pas été inscrit à temps.

Agressifs en défense et efficaces en contre-attaque, les Visétois prenaient un bon départ mais, très vite, des grains de sable venaient enrayer la mécanique. Atomix trouvait la parade avec des tirs à neuf mettre qui laissaient Plessers sans voix et les pertes de balle étaient bien trop nombreuses.

Atomix recollait au score et un 3-0 lui permettait de passer devant. Après un penalty manqué par Bello, Thomas Cauwenberghs réagissait en prenant un temps mort et en introduisant Delatte, Brixhe et Danesi, ce qui portait presque immédiatement ses fruits puisque Visé recollait au score et reprenait même l'avantage.

Après la pause, Visé tardait à prendre l'ascendant. Il bénéficiait cependant de plusieurs penalties que Brixhe transformait avant de se blesser au doigt. Sébastien Danesi prenait la relève avec quatre buts consécutifs et les Mosans se détachaient enfin, définitivement cette fois.

HC Visé: Plessers (25'), Delatte (35'), Lahonda 2, Bello 3, Ranc 1, Destexhe 3, Massat 2, Hougardy, Danesi 6, Boyon 2, Brixhe 10, Gava 1.

Intermédiaires: 4-6, 11-9, 15-15, 18-19, 22-27, 27-30.