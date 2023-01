Un match de D3B ACFF remis : “Il y avait des morceaux de glace tranchants sur le terrain”

C’est au terrain que le match entre les Carriers et les actuels troisièmes du classement général a été remis à une date ultérieure en raison de l’état du terrain. “Il y avait des morceaux de glace tranchants et durs pouvant porter atteinte à l’intégrité physique des joueurs”, justifiait Christopher Potter, l’arbitre désigné de la rencontre. “Plusieurs endroits, principalement le long de la tribune principale, étaient durcis et potentiellement dangereux. Il était plus prudent pour le terrain et, surtout pour les joueurs dont le risque de blessure était accru, de renoncer à ce match. ”