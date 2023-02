Huy ne parvient plus à surprendre ses adversaires

Huy est en panne. Huy fait du surplace. Huy n’y arrive plus. Peu importe comment on détaille la forme actuelle des Mosans, le constat est le même: ils n’ont plus gagné depuis quatre rencontres. Rien d’inquiétant en soi, après leur superbe début de saison. Mais, sans le vouloir, ils ont augmenté le niveau d’exigence les concernant. "On s’est un peu posé la question de cette méforme, raconte...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous