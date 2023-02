L’objectif était de pousser l’équipe vers la victoire et, accessoirement, vers une place au Final Four. Mais sur le terrain, les Mosans n’ont pas répondu présent. Ce sont surtout les nerfs qui ont lâché face à une équipe qui était pourtant prenable, d’autant que son meilleur joueur avait été exclu après 16 minutes.

”J’ai l’impression que nous nous sommes trompés de combat”, analysait Thomas Cauwenberghs. “Là où l’adversaire a mis de l’agressivité et a cherché des solutions pour pallier la défection de son pivot, nous sommes rentrés dans un combat d’égos, dans de la frustration.”

Hormis en début de deuxième période, où il a mené de deux buts, Visé n’a jamais donné l’impression de contrôler la partie. “Je demande beaucoup de jeu sans ballon mais la première chose qu’on fait, c’est dribbler”, poursuit le coach.

Pendant un certain moment, Vancosen, Brixhe, Danesi et Hadzic ont sauvé les apparences mais lorsqu’ils se sont éteints, personne n’a été capable de prendre le relais.

Il est probable que cette défaite va coûter sa place au Final Four à l’équipe mais Thomas Cauwenberghs ne veut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. “L’an dernier, nous avons terminé la phase classique avec 23 points et 9 victoires. Ici, nous sommes déjà à 24 unités et 12 succès. C’est la preuve que le groupe a grandi mais il y a encore des moments où nous passons à côté de notre sujet. C’est une leçon d’humilité qui doit nous servir pour la suite.”

La suite, c’est samedi prochain à Tongres, face à une équipe qui pose souvent des difficultés à Visé. Dans l’état actuel des choses, ne pas jouer le Final Four ne serait pas une catastrophe car les Mosans auront besoin de toutes leurs forces vives dans les playoffs du championnat de Belgique. Mais ils doivent veiller à assurer leur troisième place belge.

HC Visé : Plessers (50'), Delatte (10'), Brixhe 4, Bello 2, Vancosen 5, Nguema 4, Danesi 7, Hougardy 2, Massat, Hadzic 2, Ranc, Destexhe, Lahonda 1.

Intermédiaires : 4-7, 12-14, 16-17, 22-23, 22-27, 27-30.