Liège renoue avec la victoire devant son public.

Les Sang et Marine n’ont pas eu la tâche facile face à une belle équipe de Charleroi mais assurent l’essentiel.

Le début de match ressemblait à un cauchemar. Dès la 3e, sur leur première action, les Carolos prenaient les devants, piégeant D’Ostilio puis Bustin.

Les Liégeois comprenaient rapidement qu’il y avait manière de revenir au score. Après plusieurs occasions, un corner de D’Ostilio terminait au fond grâce à Perbet. Charleroi ne lâchait rien mais Liège était attentif.

En deuxième période, les visiteurs continuaient à montrer de belles choses mais c’est Mouhli qui, à l’heure de jeu, donnait l’avance. Après cela, Charleroi y croyait logiquement moins et le score restait inchangé.

Fiche technique

Liège : Debaty, Nyssen, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Merlen, Mouchamps, Mouhli (71e Bruggeman), Loemba, Mputu (88e Reuten), Perbet (77e Panepinto).

Charleroi B : Delavallee, Denuit, Mbeng (82e Delperdange), Malungu, Dalle Molle, Diallo, Lutte (73e Rousseau), Vandermeulen (9e Debast), Benaets (73e Okumu), Ntelo, Bongiovanni (82e Monticelli).

Arbitre : M. Krack.

Avertissements : Lutte, Malungu, Bustin, Englebert (pas en jeu), Bruggeman.

Les buts : 3e Ntelo (0-1), 16e Perbet (1-1), 60e Mouhli (2-1).

Après son succès mérité à Winkel (1-3), Visé reste invaincu en 2023

Voisines de palier dans le ventre mou du classement, les deux équipes se tinrent également de très près tout au long de la rencontre mais au final, les Visétois eurent le dernier mot, tout comme à l’aller d’ailleurs.

Winkel avait pourtant été le premier à porter le danger dans le camp adverse, Sula tirant sur le montant à la 9e. La réplique visétoise se révéla aussi rapide que cinglante, le centre millimétré de Legear trouvait le front victorieux de Bonemme (0-1) avant que Sula n’exploite un ballon dégagé plutôt mal que bien pour égaliser (1-1).

A la reprise, les visiteurs, avec l’appoint d’un vent non négligeable, firent valoir une plus grande maîtrise dans la circulation du ballon et à la suite d’une faute de Voskanian sur Legear en plein rectangle, Hendrickx concrétisa la supériorité des siens (1-2), d’autant plus que Perseo y alla ensuite d’une frappe imparable (1-3).

Un voyage au long cours pouvant en cacher un autre, Visé se déplacera Knokke mercredi prochain, rencontre d’alignement oblige.

Winkel – Visé 1-3

Winkel : Kudimbana ; Dujardin, Reuse, Dauchy (69e Van Marcke), Verhooghe, Voskanian, Deschilder, Clyncke, Vandendriessche (84e Caufriez), Debouver (64e Acheampong), Sula.

Visé : Thomé ; Essikal, Déquaire, Englebert, Bonemme, Omolo (46e M. Wilmots), Gerits (64e El Harrak), Hendrickx, Cascio (77e Rherras), Legear (64e Quintais), Perseo (84e Gilon).

Arbitre : M. De Beuckelaer.

Avertissements : Omolo, Voskanian.

Les buts : 12e Bonemme (0-1), 24e Sula (1-1), 51e Hendrickx sur pen. (1-2), 64e Perseo (1-3).