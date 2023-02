Loïc Reciputi en forme avec Verlaine : "Je suis un compétiteur"

Samedi soir, dans les félicitations adressées à son effectif, Marc Segatto épinglait la prestation de Loïc Reciputi. "J'ai l'impression d'avoir transféré un nouveau Loïc Reciputi durant le mercato. Je ne le reconnais plus. Sa détermination et son envie font plaisir à voir."

Assurément, comme défenseur central, il a été très sécurisant. Maintes fois, il a recoupé les avants adverses avec sobriété et parfois d'une facilité déconcertante. Ses relances cherchent aussi la justesse. Bref, voilà certainement un nouveau départ pour le jeune élément (24 ans) et une plus-value pour l'effectif. "Mon adaptation a été plus compliquée que prévue, confirme l'intéressé. C'était une nouvelle division (NDLR: Loïc venait de Visé en N1), un nouveau style de jeu et de nouveaux équipiers. Maintenant, je pense m'être adapté. J'ai beaucoup travaillé. Si je suis dans...