Le Patro Eisden avait lancé Kevin Debaty vers le monde professionnel

Coordinateur sport Liège - Suiveur du RFC Seraing et du RFC Liège

Le portier des Sang et Marine se souvient de son passage dans le Limbourg. Mais lors du choc de Nationale 1, pas de place pour les sentiments.

On devrait assister à une belle partie de football ce samedi entre le Patro Maasmechelen et le RFC Liège. Les deux premiers au général s’affronteront dans un match qui s’annonce tendu. “On s’attend à un duel difficile mais avec du vrai football et un jeu offensif. Le Patro va...