Tongres était privé de Carvalhais, blessé au genou, mais Visé n'entamait pas la rencontre avec la bonne dynamique. Les Mosans mettaient une douzaine de minutes à ajuster leur défense et à trouver le bon rythme en attaque. D'autant que Kevin Siraut (17 arrêts sur l'ensemble du match) livrait un bon match entre les perches des Eburons.

Lorsque Plessers entrait à son tour dans la partie et Hadzic trouvait le chemin des filets avec régularité, Visé plaçait un 0-5 qui lui permettait de se détacher à 7-12. Tongres équilibrait les échanges mais, en fin de première mi-temps, Plessers arrêtait un penalty et les Mosans signaient un nouveau 0-3.

Lorsque Hadzic portait l'écart à 10 buts à la 37e, on se disait que le match était plié mais Tongres décidait de jouer sans gardien et Visé se déconcentrait, manquant 11 attaques d'affilée. Sans un grand Plessers, tout aurait été à refaire.

Tongres revenait à six buts mais Bello assurait la victoire visétoise. Il faudra cependant mieux jouer pour battre les Lions la semaine prochaine et conserver une chance de participer au Final Four.

HC Visé: Plessers (60'), Brixhe 5, Bello 3, Vancosen 3, Hadzic 9, Danesi 6, Gava 2, Massat, Ranc, Lahonda 1, Nguema, Destexhe, Hougardy et Boyon 1.

Intermédiaires: 6-5, 8-12, 12-18; 15-23, 18-24, 23-30