Une minute trente après le coup d'envoi, les Bulldogs ouvraient la marque, galvanisant un public chaud comme jamais. Le match était sold out et les clubs de supporters n'ont jamais baissé la voix. Le match continuait avec des attaques des deux côtés, des buts qui s'enchaînaient et une tension palpable, tout en gardant un jeu correct sans trop de pénalités.

Le portier liégeois fit encore des arrêts remarquables et après les trois périodes, les Liégeois exultaient sur un score affiché de 6-4 qui reflétait la pugnacité de l'équipe. Jordan Paulus, le capitaine, recevait le prix du joueur du match côté liégeois et pouvait, ensuite, porter bien haut la coupe de la victoire. Il reste le championnat et la BénéLeague et les Bulldogs ont encore soif de titres.