Les rencontres au sommet entre les frères ennemis de la glace ne se comptent plus et cette fois, les Liégeois ont montré toute l’étendue de leur talent. Le public, amassé tant sur les gradins que sur le bord de la glace, a eu droit une superbe partie, certes, engagée, mais plutôt fair-play.

On n’a compté, sur les trois tiers-temps, que trois exclusions de deux minutes. Aucune altercation d’importance n’est non plus à déplorer, ce qui montre le respect au-delà de la rivalité entre les deux formations. Même pas une minute après le coup d’envoi, les Bulldogs ouvraient la marque, galvanisant un public bouillant. Le match était sold-out et les clubs de supporters n’ont jamais baissé la voix, encourageant sans cesse leurs joueurs sur la glace. Sans être chauvin, on peut dire que les Bulldogs ont dominé la partie, non seulement dans le score mais aussi dans la maîtrise du puck.

Cependant, les ripostes nordistes faisaient mal à chaque fois et Troy Passingham a, une fois de plus, défendu sa cage avec brio et efficacité. The Wall a offert des arrêts miraculeux dont lui seul a le secret. Jordan Paulus, le capitaine des Bulldogs, a sans cesse harangué ses troupes pour aller de l’avant. Il a par ailleurs planté un but d’une rare puissance et a été nommé “homme du match” côté liégeois.

Les Bulldogs ont gagné en équipe. ©MaMick

”Les Bulldogs, ce n’est pas deux ou trois joueurs performants ! C’est une équipe, un groupe où chacun sort ses tripes pour remporter la partie. C’est notre force, c’est ça qui nous groupe…”

Le score de 6-4 reflète bien une partie plutôt équilibrée avec un rythme très soutenu du début à la fin. Le premier but, de l’œuvre de Milan Jurik, a percé la cage du HYC après à peine 38 secondes, de quoi mettre le feu aux poudres. Ouvrir le score, c’est toujours la meilleure chose qui puisse arriver dans un sport comme le hockey, surtout à domicile. Cependant, la dernière riposte flandrienne est tombée à la 58e minute, montrant que le repli logique des Liégeois en 3e tiers-temps n’était pas la meilleure option stratégique.

Oliver De Vriendt, le président, se montrait enthousiaste pour la suite. “Le match n’a pas été parfait, c’est un fait. Quelques joueurs ont été un peu en-deçà mais nos coaches vont corriger le tir en rendre notre team plus forte encore. Pour ma part, je suis fier de mes joueurs, de leur engagement, de la domination qu’ils ont imposée samedi soir. Il y a eu du suspense jusqu’au bout, des retournements de situation, une pression entre les deux équipes. Au final, la victoire nous revient mais nous allons encore croiser Herentals en Inter Regio Cup et en BéNéLeague. Pour le moment, nous sommes les premiers en phase classique de cette compétition qui nous tient à coeur. Nous allons retrouver nos ennemis jurés le 26 février pour notre dernier duel en BéNéLeague. Si nous l’emportons, nous serons la tête de série pour les play-off. Cela peut nous garantir la préférence du terrain. Tous les espoirs sont permis ! Au niveau des statistiques, nous sommes côte à côte avec Herentals au niveau de l’attaque mais du côté de la défense, avec The Wall et nos défenseurs, nous sommes en tête avec une énorme marge.”

La fête a été longue pour célébrer cette victoire acquise haute lutte et en Cité Ardente, le sens de la fête, on connaît, surtout chez les hockeyeurs. La saison des Bulldogs n’est pas finie. Il reste le championnat et la BéNéLeague. Pour ce qui est du championnat de Belgique, le meilleur lors de la phase des play-off de BéNéLeague sera d’office sacré champion national. Cela pourrait précipiter les choses… L’objectif des Liégeois a toujours été de remporter les trois trophées. Cette victoire en coupe a galvanisé la formation qui poursuivra son parcours avec toute l’ambition qui lui est logiquement permise.