Challenge Benoît Thans : une organisation de haut niveau, 100 % familiale

Les enfants de l’ancien footballeur professionnel, qui ont repris l’organisation avec le soutien incontestable de leur père, travaillent d’arrache-pied chaque jour pour assurer un événement sans faille. “Avec Maxime et Mathieu, on s’épanouit et on s’épaule. Personnellement, c’est la première année que je m’investis autant dans le projet car mon emploi du temps me le permet. J’écoute beaucoup mon papa et mes frères, poursuit Martin. Organiser un tournoi dans lequel nous avons joué par le passé et pour lequel notre père a toujours tout donné, c’est magnifique. Pour moi, ce n’est pas du travail. Et si quelque chose ne va pas entre nous, c’est réglé en trois secondes. On se dit les choses de façon directe chez les Thans (sourire).”

Les trophées lors du Challenge Benoit Thans. ©DR

Au Challenge Benoît Thans, toutes tous clubs avec des équipes de U7 aux U13 girls seront susceptibles de s’affronter. Les formations de D1A et de D1B sont qualifiées systématiquement. Les autres devront participer au pré-Challenge qui se déroule le 14 mai pour les U9, U10, U11 et U12. “Nous comptons presque 300 équipes inscrites à l’heure actuelle. C’est un nombre important et il y a des clubs de grande renommée, comme le Stade de Reims, par exemple. Chez nous, le petit Beaufays pourrait affronter le Standard ou Anderlecht.”

Une reprise en fanfare après le Covid. L’attente valait visiblement la peine. “On se disait que ce serait compliqué de redémarrer mais tout a bien pris. La première semaine, lorsque l’on voit qu’il n’y a que quatre équipes inscrites, on se pose des questions. Mais voir ce nombre augmenter par la suite fait plaisir.”