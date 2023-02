”Il ne faut pas se voiler la face : nous n’avons aucune chance”, dit Benjamin Danesi. “Les jeunes pensent encore que l’exploit est possible mais il faut être réaliste : il y a deux divisions d’écart. Tout ce que nous pouvons faire, c’est essayer de tenir bon le plus longtemps possible.”

Et prendre de l’expérience qui pourrait servir lors des playoffs, que Sprimont abordera à la troisième place dans l’espoir de rejoindre la D1.

”Là aussi, il faut voir d’où on vient”, dit Benjamin. “Quand j’ai rejoint Sprimont, nous étions en D1 LFH. Nous sommes montés et nous jouons la tête. Le niveau de jeu est très bon. C’est très bien mais pour encore franchir un palier, les jeunes doivent prendre conscience des sacrifices que cela implique : le handball doit passer avant les vacances au ski ou l’anniversaire de mamy.”

Ces sacrifices, Benjamin n’était plus prêt à les faire lorsqu’il a quitté Visé. L’entraîneur était alors… Korneel Douven, qu’il retrouvera ce soir.

”Il ne transigeait pas avec la discipline. Et celui qui s’entraînait moins jouait moins. Comme je loupais souvent une séance parce que j’avais des problèmes de genou, j’ai eu moins de temps de jeu. J’avais dit que je voulais bien rester si je pouvais m’entraîner une fois de moins mais l’entraîneur et le club ont refusé.”

C’est ainsi qu’il est revenu à Sprimont, le club de ses débuts. Aujourd’hui, il ne s’entraîne plus qu’une ou deux fois par semaine et connaît son rôle. “Le coach fait commencer les jeunes puis, quand ça coince, il lance les anciens”, dit-il. “Ces derniers temps, on a plus souvent besoin de nous. On va voir comment ça va tourner pendant les playoffs car, physiquement, le groupe est encore un peu léger. Mais nous sommes prêts à aider.”

Pour la saison prochaine, il n’a pas encore pris sa décision. “Ça dépendra de ce que mes copains Stéphane Géradon et Sébastien Jurdan feront”, dit-il. “Mais j’aime encore la compétition.”