Visé et Charleroi, du tac au tac (2-2)

Entre une équipe désireuse de poursuivre sa spirale positive et une autre loin de pouvoir s’endormir sur ses lauriers, les Carolos embrayaient les premiers à la faveur d’un coup de réparation sur lequel Bongiovanni, accroché par R. Wilmots, se faisait justice. La réaction visétoise ne tardait pas : Cascio, au duel aérien dans les six mètres, catapultait un second ballon en force dans le plafond.