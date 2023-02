Terry Van Hove conserve son sens du but avec Verlaine

Sobre et efficace derrière, Terry Van Hove met aussi parfois le nez à la fenêtre pour aérer l’ambiance de jeu de son équipe. Son but a soulagé.

Passé un an par Waremme et un an par Jehay, Terry Van Hove est revenu à ses amours. Il a bien le blason vert des Taureaux collé à la peau. C’est d’ailleurs la septième saison qu’il enfile la casaque verte. Et cette compétition 2022-2023 est en plus d’un cru exceptionnel. "Notre objectif à l’entame de la saison était de se sauver, se rappelle-t-il....