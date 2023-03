Le Marathon du BW déménage à Hannut pour devenir le premier Marathon de Hesbaye, le 15 août 2023

”On a choisi cette dénomination car on a envie d’en faire un événement rassembleur”, avance Laurent Saublens, responsable des Blancs Gilets, le club qui s’occupe d’organiser l’événement qui se tenait jusqu'à présent dans le Brabant wallon sous le nom du Marathon du BW.

Si le tracé ne concerne que Hannut, il ne passe pas non plus par tous les villages de la commune. “On ne peut pas fermer toute une ville pour un événement, poursuit Laurent Saublens, toujours à la tête des 20 Km du BW, qui se tiendront le 1er octobre prochain. Il faut rester un minimum raisonnable.”

Et puis, il faut aussi que le marathon reste accessible au plus grand nombre. “On a opté pour un tracé pas trop vallonné, qui n’impactera pas trop les autres usagers de la route.”

Martin Jamar, Thomas De Vierman et Laurent Saublens sont heureux de présenter le premier marathon de Hesbaye. ©- EDA

Résultat : les marathoniens parcourront deux fois une boucle de 21 kilomètres qui passera à travers sept villages hannutois. Mais attention, la Ville n’exclut pas la possibilité de mettre en place une boucle de 42 kilomètres qui traversera les différents villages hannutois. “À terme, notre but est de pouvoir organiser un tel événement”, commente l’échevin des Sports Martin Jamar.

Il sera également possible de faire un semi-marathon en ne faisant qu’une seule fois le tour de la boucle. Et pour ceux qui se sentent des velléités sportives, mais pas trop, des courses de cinq et 10 kilomètres seront également organisées. “On envisage également de permettre à des marcheurs de partir un peu plus tôt sur le parcours du cinq kilomètres.”

La part belle aux produits locaux

Quand on court d’aussi longues distances, il faut bien évidemment se ravitailler de temps en temps, histoire de ne pas connaître la fringale. “Le but n’est pas d’organiser un marathon gourmand, mais on proposera aux participants des produits locaux lors des différents ravitaillements”, poursuit Laurent Saublens.

Différentes animations seront également organisées tout au long du parcours. “Des artistes des différents villages, comme des trompettistes et des joueurs de djembe seront présents. Ça leur permettra de se mettre en valeur et ça donnera du baume au cœur des marathoniens qui sont dans un moment difficile.” “Et on pourra également associer les différents comités de village “, renchérit Martin Jamar.

Au niveau des tarifs, les organisateurs ont à cœur de proposer des prix démocratiques. “Concernant le marathon on proposera une prévente à 35 € jusqu’au 15 mars. Ce prix s’élèvera à 50 € jusqu’à la veille de la course. Sur place, les participants devront payer 60€”, conclut Laurent Saublens.