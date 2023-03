Même à l’extérieur, Liège est irrésistible

Commençons par un constat : les deux équipes n’ont rien à faire en Nationale 1. Rupel Boom est d’une faiblesse abyssale et Liège marche sur ses adversaires. Chaque but a prouvé pourquoi les Liégeois étaient deux crans au-dessus. Bruggeman a montré plus d’envie pour gagner son duel aérien et parfaitement croiser...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous