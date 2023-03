Vous l’aurez compris, ce Ganshoren-Waremme ne laissera pas un souvenir impérissable dans la mémoire des courageux spectateurs venus assister à cette rencontre sans spectacle. Le seul réel danger intervenant à la 83e lorsqu’un coup franc rebondissant de Gueye obligeait Suederick à se coucher pour détourner l’envoi. Pour le reste, rien à signaler.

Un point au goût de trop peu pour Henry Verjans, le coach de Waremme. “Comme d’habitude, nous rivalisons avec tout le monde mais nous éprouvons de grandes difficultés à marquer. Et si vous ne marquez pas, il devient impossible de gagner un match. Cela s’est encore vérifié ce dimanche. Nous n’avons vu aucune différence entre les deux équipes et au niveau occasions, Ganshoren n’en a pas eu plus que nous.”

Sur la pelouse des Bruxellois, les joueurs de Waremme ont tenté de chercher la profondeur mais le ballon ne franchissait pas le dernier défenseur local. “Nous avons essayé, avec les moyens du bord, mais ça ne passait pas. Par contre, défensivement, nous sommes dans le bon.”

Henry Verjans est même déçu que ses joueurs ne soient pas récompensés de leurs efforts. “Nous sommes encore là, nous travaillons et notre place ne correspond pas aux efforts consentis. Les gamins ont de l’énergie, de la motivation et nous finirons en beauté.”

Si la relégation vers la D3 se rapproche de plus en plus, pas question pour Waremme de se montrer vaincu d’avance et de baisser pavillon avant la dernière journée. “Je peux le répéter chaque semaine, hormis à Tubize où nous en avons pris cinq, nous n’avons jamais été ridicules. Nous continuerons à travailler et à nous battre. Et puis il reste encore dix matchs, on ne sait jamais… D’autant que nous allons jouer huit matchs à domicile.”

Ganshoren : Suederick, Zaanan (81e Famo), Camara, Kombi, Tchoutang, Van Landschoot (52e Laroussi), Serme, El Ghraichi (70e Scholl), Zeroual, Millet, Dassy.

Waremme : Lemire, Saint-Mard, Gueye, Lapierre, Rion, Angiulli, Dichiara, Laruelle, Deflandre (46e Lucania), Merchie, Etienne (74e Julin).

Arbitre : M. Massaki.

Avertissements : Dassy, Lucania.