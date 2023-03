Arnaud Biatour l'assure "Oui, à Warnant, on va jouer le titre"

L’avant n’avait plus commencé un match depuis le 28 janvier et la victoire signée à l’Union St-Gilloise (1-2). Mais s’il a livré une bonne prestation, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets cette saison, laissant les buts à Cavillot et Dejoie....