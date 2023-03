Benjamin Lambot et le RFCL sont focus sur la montée : “On essaie de faire abstraction de tout ce qui se passe autour de nous”

La Nationale 1 est à la fois piégeuse et tortueuse. Décrocher une place sur le podium demande de la régularité et de l’expérience. Liège semble l’avoir parfaitement compris, comme l’atteste l’importance de Benjamin Lambot. À trente-cinq ans, le défenseur apporte de la sagesse et de la solidité aux côtés de Jordan Bustin, au point de détenir le titre de meilleure défense de la série.

Benjamin, vous venez d’écarter facilement Rupel Boom. On a l’impression que tout est simple pour Liège. Est-ce le cas ?

“Si vous avez ce sentiment, c’est parce que nous jouons avec beaucoup de sérieux. Nous avons quand même connu quelques moments de flottement mais nous nous sommes bien repris, ce qui démontre que nous gagnons en maturité. Nous arrivons en fin de saison et nous savons que chaque moment est important. Si nous gardons cet état d’esprit jusqu’au bout, nous pouvons faire quelque chose de beau. ”

Vous avez même vaincu le signe indien en gagnant un premier match à l’extérieur depuis trois mois.

“En janvier, nous avions du mal à tuer nos matchs. Nous menions au score mais nous étions incapables de planter ce deuxième but qui nous aurait fait du bien. Désormais, nous arrivons à faire la différence, peut-être grâce à la confiance accumulée au fil de nos victoires à Rocourt. J’espère que nous allons aligner une belle série. ”

"L’incident au Patro ? Beaucoup de bruit pour pas grand-chose."

La série est déjà belle avec dix-sept parties de rang sans défaite, au point d’égaler le record de Lommel. Vous n’êtes pas encore satisfait ?

“Le Patro a perdu plus de matchs que nous mais nous devance quand même au classement. Nous avons signé trop de partages. C’est bien de ne pas perdre mais ça ne nous faisait pas suffisamment avancer. J’ai l’impression que nous pensons plus à gagner depuis quelques semaines, ce qui nous permet d’entamer ce gros mois de mars avec confiance. Dans quatre semaines, on pourra mieux se situer et dire si nous sommes capables de monter vu que nous allons affronter deux concurrents (NdlR : l’Olympic et les Francs Borains). ”

Avec votre expérience, quel discours tenez-vous pour que le groupe ne s’enflamme pas après une victoire ?

“Le staff nous délivre le même message depuis le début de la saison : prendre match par match. Après un succès, nous redescendons vite de notre petit nuage pour nous concentrer sur le prochain match. Je trouve que l’état d’esprit est vraiment très positif. ”

"Le groupe a gagné en maturité au fil des semaines."

Pourtant, les fans se voient déjà en D1B comme ils l’ont chanté à Boom. N’est-ce pas difficile de rester les pieds sur terre ?

“Nos débuts de matchs, tant contre Ninove qu’à Rupel Boom, prouvent que nous sommes concentrés sur notre mission dès la première minute. Nous faisons abstraction de ce qui se passe autour de nous et on peut dire que ça marche… ”

La défense est particulièrement performante. Est-ce le secret de la réussite actuelle de Liège ?

“En début de championnat, nous avons perdu des points à cause de bêtes buts encaissés. Désormais, nous pouvons dire que nous formons une équipe dans l’équipe. Nous nous sentons bien, nous nous soutenons et nous nous parlons beaucoup. Nous essayons aussi de montrer le plus d’impact possible lors des dix premières minutes car je suis certain que cela met le reste de l’équipe en confiance. ”

Sur un plan personnel, vous êtes de retour à un bon niveau après votre suspension suite au coup asséné au Patro. Comment avez-vous géré cet épisode ?

“Je trouve qu’on a fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose finalement. Je suis content que le joueur ait signé son retour le week-end dernier mais honnêtement, ce sont des événements qu’on voit toutes les semaines, quel que soit le niveau. Nous avons bien discuté avec le club qui m’a apporté son soutien. Je trouve que nous avons bien géré la situation. Cette suspension (NdlR : contre l’Antwerp B) était préférable vu tout ce qui se disait sur moi sur les réseaux sociaux. Maintenant, il est temps de tourner la page et de penser uniquement à Liège. ”

Cet accrochage a encore boosté votre cote de popularité chez les supporters qui scandent souvent votre nom.

“Le problème, c’est qu’ils me soutiennent… avec des chants de supporters bien à eux (sourire). Je ne réagis pas à tout cela. ”