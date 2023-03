La Get Up Cup, l’épreuve qui monte

Lennert Van Eetvelt a impressionné pour ses débuts chez les pros. L’ancien deuxième du Tour d’Italie pour les espoirs s’est directement classé troisième sur deux étapes du Challenge de Majorque. Annoncé comme un solide grimpeur au plus haut niveau, il avait étincelé, l’an passé, sur les routes de la première édition de la Get Up Cup, à Aywaille.