Le FC Herstal se réjouit du nouveau cadre financier pour le football amateur : “L’occasion de mettre les jeunes en avant”

Car oui, des sommes parfois très conséquentes circulent dans les plus petites divisions. Ce n’est un secret pour personne. C’est d’ailleurs pour cela que certains refusent de gravir les échelons ou que des anciens professionnels y vivent leurs vieux jours. “Il est demandé à deux dirigeants de déclarer sur l’honneur qu’ils respecteront le nouveau règlement. J’ose espérer que tout le monde sera dans les règles. Je suis suffisamment lucide pour savoir qu’il y aura toujours une enveloppe sous la table à gauche ou à droite, mais le nombre devrait être moins important. D’ailleurs, il est de plus en plus difficile de sortir de l’argent liquide sans justification. Beaucoup de clubs en veulent à l’ACFF, mais ils ne comprennent pas que la fédération cherche simplement à protéger ses clubs et à les avertir que des contrôles auront lieu par l’ONSS”, poursuit l’homme à la tête des Armuriers.

À Herstal, le mercato s’annonce agité. Mais Diego Munoz sait ce qu’il veut et la loi sera respectée à la lettre. “Quand j’ai appris une telle loi, j’ai saisi l’opportunité qui nous était offerte. Quitte à assumer les conséquences sportives ! Nous ne payerons plus des sommes importantes comme ça a déjà été le cas auparavant. La jeunesse et les formateurs seront le centre de nos priorités. D’ailleurs, notre équipe de D3 compte déjà beaucoup d’U21.”

Pour le président, les jeunes représentent l’avenir, mais ils sont aussi une source indirecte de revenus. “Nous aurons majoritairement des jeunes de chez nous et des clubs voisins. Il y aura bien entendu des joueurs expérimentés pour les encadrer… s’ils acceptent de jouer pour maximum 4 500 euros par an. Je me suis rendu compte qu’il était de plus en plus difficile de trouver des partenaires et ils ne sont pas plus nombreux en D3 qu’en provinciales. J’en ai marre de courir derrière eux et de me battre chaque mois pour pouvoir payer les joueurs. Avec l’ancrage local, il y aura probablement un autre attrait, au niveau des spectateurs également. Il y a souvent plus de monde lors de nos matchs de P3 que de D3 !”