Le Standard Femina veut une place en finale de la Coupe de Belgique

À cause des conditions climatiques de ces derniers jours, le Standard n’a pas toujours pu s’entraîner sur les terrains de l’Académie. Mais le travail a tout de même été intense et ciblé. “Nous n’allons pas changer nos principes de jeu. Nous connaissons nos qualités, à nous de les mettre en évidence. Nous avons fait de l’analyse-vidéo et travaillé certains points.”

Zulte-Waregem, le Standard le connaît très bien, mais il faudra faire preuve de vigilance. “C’est une équipe qui travaille de manière professionnelle. Pour eux, il s’agit en quelque sorte du match de l’année puisque nous les avons privés des playoffs, qui étaient leur premier objectif, poursuit le mentor. Nous devrons être organisés et mettre de l’intensité. Leurs contre-attaques dangereuses et les phases arrêtées défensives ont aussi été travaillées, car nous savons qu’ils peuvent faire mal sur ces points. Il ne faudra pas commettre de faute inutile dans notre zone défensive. À nous d’imposer notre jeu à domicile et de donner du plaisir aux spectateurs pour tenter d’attirer encore plus de monde autour du football féminin.”

Finaliste, battu par Anderlecht, le Standard voudra, cette fois soulever la Coupe. D’autant que la finale est prévue à Sclessin le 18 mai.