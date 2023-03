Verlaine à la relance contre Jette: "Terminer 6e ou 7e serait une déception"

Après quatre rencontres de très bonne facture, Verlaine a vu sa belle série s’arrêter face à La Louvière. Une équipe qui, comme les Verts, a officiellement demandé sa licence pour la Nationale 1. "On s’est bien rendu compte de nos carences offensives, on a raté le coche mais il fallait bien que cela arrive", explique Marc Segatto. Ce samedi, les Taureaux reçoivent Jette pour se relancer. "C’est une équipe avec pas mal d’individualités très intéressantes. Nos adversaires ont changé de coach récemment et la philosophie a évolué, assure le T1 des Verts avant d’évoquer la licence pour la N1. Je ne me préoccupe pas de ça. La saison est encore longue…"