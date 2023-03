Yannick Loemba s’est forgé une place dans le onze du RFC Liège : “Mon but est de donner des maux de tête à Gaëtan Englebert”

Aujourd’hui, il est devenu un titulaire presque incontestable. “Le début de saison était plus compliqué pour moi. Maintenant, j’effectue plus de courses et d’efforts, même sans ballon. C’est ce que voulait le staff.” En effet, aux côtés de Jérémy Perbet, il faut des joueurs qui courent et bougent, pour défendre et attaquer. “C’est exactement ce que l’on m’a fait comprendre. On m’a demandé si j’étais capable de mettre 25 buts sur la saison. Si la réponse était non, je devais courir. Jérémy marque beaucoup, donc il est normal qu’il soit dispensé de certains autres efforts pour rester frais devant le but. Mon but est de donner des maux de tête à Gaëtan Englebert et lui rendre la tâche compliquée pour pondre un onze de base (sourire).”

Jusqu’ici, Yannick Loemba ne compte qu’un maigre but à son compteur sous le maillot rouge et bleu, mais pour lui, ces chiffres ne sont pas importants. “Je sais que dans le football moderne, on parle beaucoup de statistiques et qu’on ne retient que le nom du buteur. Personnellement, je préfère donner des passes décisives, je ne suis pas un affamé de buts. Nous avons deux buteurs, à nous d’être là pour réaliser le travail nécessaire autour d’eux.”

Buts ou non, passes décisives ou non, la recette fonctionne parfaitement pour l’instant. Et c’est bien le plus important. “Nous avons un petit noyau, mais dès qu’il manque quelqu’un, nous restons forts et compétitifs. Nous sommes tous très soudés. Gaëtan (Englebert) a bien inculqué cet esprit de groupe et cette mentalité.”

Comme toute l’équipe, il espère que cette saison se terminera par une montée. “Je suis en fin de contrat comme beaucoup de joueurs. À nous de tout donner pour que le club pense à nous la saison prochaine. Personnellement, je me sens suffisamment en forme pour jouer un échelon plus haut.”

Le noyau : Debaty, Lejoly, D’Ostilio, Massart, Bustin, Lambot, Nyssen, Van den Ackerveken, Reuten, Merlen, Mouhli, Besson, Bruggeman (?), Mouchamps, Prudhomme, Panepinto, Loemba, Cavelier, Mputu, Perbet.

Gendebien est toujours à l’infirmerie. Bruggeman a repris les entraînements et Merlen rentre de suspension.