Ce dernier était d'ailleurs à l'origine et à la conclusion de la phase débouchant sur le but d'ouverture, en vue du repos, aidé dans son action par Musset Quintais et Cascio. Si les deux équipes avaient le souci de soigner leur jeu, ce but tombait sur la seule velléité réellement aboutie dans les deux rectangles.

Dans l'obligation de réagir en seconde période, Dessel mettait davantage d'impact dans son jeu. Cerigioni et Smolders sollicitaient Crémer mais c'est surtout la réponse visétoise qui fusait: centre parfait de Bonemme, tête splendide de Cascio. Et but annulé pour hors-jeu!

Sous pression mais sûre d'elle, la défense visétoise subissait malheureusement un coup du sort à dix minutes du terme. Coupable d'une main sur sa ligne de but, Marten Wilmots était renvoyé au vestiaire. Kasmi ne se faisait pas prier pour transformer imparablement le penalty.

Poussé à un surplus dans sa (grosse) débauche d'énergie, Visé n'en conservait pas moins le point du match nul, conquis de haute lutte.

La technique

Dessel: Geladé, Swerten, Haagen, Smolders, Verbeek, Sols, Versmissen, Kasmi, Osei Berkoe, Ghislain (64e Konneh), Cerigioni.

Visé : Crémer, Englebert, Déquaire, R. Wilmots, Bonemme, Musset Quintais, Essikal, El Harrak (86e Sylla), Omolo, M. Wilmots, Cascio.Arbitre: M. Vanboven.

Exclusion : 78e M. Wilmots.

Les buts: 42e Omolo (0-1), 79e Kasmi sur pen. (1-1).