De la frustration à la folie en 6 minutes, le RFC Liège a galvaudé mais y a cru jusqu’au bout

Cette ivresse était parfaitement compréhensible tant Liège pouvait nourrir un sentiment de frustration. Avant cela, l’Olympic avait converti sa seule opportunité en ouvrant le score via une balle poussée entre les jambes de Lejoly et pouvait compter sur un maximum de réussite pour maintenir son avance. Preuve que rien ne semblait sourire aux Liégeois, Perbet loupait trois occasions en or en douze minutes, dont un face-à-face avec le gardien carolo. “On se disait que ça allait être compliqué mais les changements et la mentalité des joueurs ont prouvé qu’on y croyait encore”, insistait Gaëtan Englebert.

Le technicien a été inspiré, notamment en faisant monter Cavelier. Le droitier a amené un brin de folie sur son flanc. À dix minutes du terme, sa frappe déviée trompait (enfin) un gardien carolo en état de grâce. “Je pense que c’est mérité. Même après cette égalisation, j’ai dit de continuer à jouer vers l’avant, tout en restant organisé bien entendu.”

Liège a, une nouvelle fois, montré sa force de caractère pour pousser sa série de matches sans défaite à dix-huit. Un nouveau record en Nationale 1. “Je n’ai jamais parlé de ce record. Les joueurs ne sont pas au courant, sauf ceux qui lisent la presse”, continuait le coach.

Même si elle est symbolique, cette nouvelle marque nationale permet aux Liégeois d’asseoir leur deuxième place et de définitivement écarter l’Olympic, désormais à treize points. Le public ne s’est pas trompé en chantant, à l’issue de la rencontre, “Liège en D2”. De semaine en semaine, cet espoir sonne comme une évidence.

Voilà, à quoi tient le bonheur…