Le noyau compte tellement de blessées que les filles quittent le terrain avec les épaules lourdes et un énorme sentiment d’impuissance. Samedi, à Eupen, Christian Verbert a entamé le match avec seulement trois des titulaires du début de saison. Dont une seule joueuse de la base arrière. Résultat : une défaite 45-21 face à Eupen, qui n’était pas disposé à faire de cadeau. Ce qui peut se comprendre au vu des échéances qui attendent les Frontalières.

Face à une telle adversité, Sprimont ne pouvait opposer que son courage et son attitude. Il l’a fait pendant 40 minutes et c’est déjà mieux par rapport à ce qu’on avait vu lors du dernier match de phase classique, dans la même salle.

”Seulement, il arrive un moment où le poids du match est plus important que les bonnes résolutions et on finit par donner des cadeaux à l’adversaire”, constate Christian Verbert. Sprimont a donc vite compris que c’était perdu, mais il a fait bloc pendant 40 minutes avant de lâcher prise. Dans les conditions actuelles, on ne parle même plus de classement final, mais de préparation de la prochaine saison.

”Les matchs que nous devons encore disputer ont au moins le mérite de faire progresser les jeunes et de nous donner des informations.”

Une saison qu’il faudra aborder sans Fien Boons (qui rejoint son compagnon en France) et Pauline Frère (arrêt). Sprimont a par contre transféré une gardienne, Paule Portier (Eupen), qui se remet actuellement d’une opération du ligament croisé. De quoi provoquer une saine émulation avec Camille Almanza ou remplacer la Française en cas de pépin, comme c’est le cas pour le moment (elle reprendra dans 15 jours). Car cette fois, il a fallu faire appel à une gardienne qui n’a plus joué depuis plusieurs années.

Les sœurs Dubuc, qui ont pu lâcher leurs béquilles, reprendront dans cinq mois, mais Charlotte craint une nouvelle opération à la main.