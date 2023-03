Warnant écarte Solières en leader

Le leader s'offrait certes le beau rôle. Cependant, dans une rencontre qui manquait de rythme et de précision, Vancoppenolle centrait un ballon vicieux qui ne trouvait pas preneur devant Bizimana. Sur le contre, Piette lançait Mabanza dans l'axe du but. Seul, il ne concluait pas. Il remettait le couvert, une poignée de minutes plus tard. Mais son cuir prenait aussi la direction des nuages. Les Rouges refaisaient alors surface. Ndeon, sur un coup franc de Hanrez, flirtait de la tête avec le grand blanc. Ndeon, encore lui, sollicitait l'intervention de Bizimana. Les Hutois avaient visiblement bien digéré leur retard précoce.

Malheureusement dès la reprise, Fransolet, sur penalty, mettait Warnant à l'aise (2-0). Dans la foulée, le second buteur et Scevenels rencontraient les montants. Les visités accentuaient leur avance. Suite à une passe de Miezal, Aharrh décochait un missile qui laissait Crahay de marbre (3-0). La sentence était certes très dure. Mais les visiteurs n'avaient guère de liant et d'automatismes à proposer. Toutefois, la volonté était bien présente. D'ailleurs, Vancoppenolle réduisait la marque suite à un penalty de jeunesse de Aharrh (3-1).

En leader, Warnant gérait la fin de partie à sa guise face à un Solières courageux toujours mal loti en fond de classement.

Arbitre: François Krack.

Cartes jaunes: Scevenels, Biscotti, Timmermans ; Kabeya.

Buts: Ndeon (1-0 csc, 3e), Fransolet (2-0, 46e sur pénalty), Aharrh (3-0, 58e), Vancoppenolle (3-1 sur pen, 65e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Cavillot (46e Aharrh), Scevenels, Biscotti, Miezal, Timmermans, Mavuba, Mabanza (88e Debefve), Fransolet (81e Libert).

SOLIERES: Crahay, Bartholome, Espeel, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Mashaka (63e Bouarfa), Peisson, Hanrez, Otte (46e Diallo), Ndeon.