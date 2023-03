Pari réussi pour les Bulldogs : ils sont champions de Belgique

Le match retour avait lieu le lendemain en terre campinoise. Herentals n’avait pas le choix : il fallait attaquer et l’équipe nordiste y avait mis toute sa hargne, mais la défense liégeoise et Troy Passingham, The Wall, en avaient décidé autrement. Le match fut costaud, mais plus fair-play qu’une rencontre précédente qui avait mal fini. Cette fois, les Bulldogs ont réussi à profiter de leur supériorité numérique et se sont imposés 1-3. Pas besoin de troisième rencontre pour départager les deux formations : les Liégeois pouvaient fièrement lever la coupe et savourer leur deuxième titre consécutif de champions de Belgique. Bryan Kolodziejczyk, meilleur pointeur du championnat, revient sur cette rencontre. “On savait que Herentals allait presser. Il fallait que nous marquions les premiers pour nous mettre à l’abri et jouer sur notre défense (la meilleure de la phase classique). J’ai mis ce but libérateur à la 8e minute et, ensuite, on a géré au mieux, sans paniquer. Herentals n’a pas profité de ses supériorités numériques. On a vraiment une bonne équipe et les joueurs-cadres font un super boulot devant. On se connaît et les automatismes sont omniprésents.”

Avec cette victoire, les Bulldogs sont aussi en finale de BeNeLeague. Ils seront opposés dès le 18 mars à Heerenveen, vainqueur de La Haye. “Ils nous ont battus l’an dernier, continue Bryan Kolodziejczyk. C’était lors des prolongations du dernier match. Ça nous est un peu resté en travers de la gorge et nous avons une revanche à prendre. Nous aurons l’avantage de la glace, ce qui est un atout non négligeable, surtout avec les meilleurs supporters de la BeNeLeague. Je suis confiant et l’équipe aussi…”