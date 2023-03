Rodrigue Piette, sobre mais efficace avec Warnant

En enrôlant Rodrigue Piette, Warnant n’a pas acheté un chat dans un sac. En effet, ce solide défenseur (24 rencontres jouées sur 25) possède un CV de qualité. "J’ai fait mes classes au Standard et à Liège où j’ai même évolué dans l’ancienne D2. pointe-t-il. Ensuite, je suis passé par Huy, Waremme, Stockay, Rochefort et enfin Warnant. J’ai peut-être eu la chance de me retrouver rue Burettes suite à la blessure de Roméo Debefve. Mais les déplacements à Rochefort devenaient lourds. Si l’on veut allier le professionnel et le sport, ce n’est pas toujours facile sans compter la vie de famille. Je pense que Warnant était la belle opportunité dans un esprit de camaraderie remarquable. Si je joue au football, c’est évidemment pour moi. Mais j’aime aussi faciliter la vie des gens qui me suivent."