350 places chez les Francs Borains pour les supporters du RFC Liège

Comme bien souvent, le combi-car sera d’application. Les fans liégeois ne pourront donc se rendre dans le Hainaut par leurs propres moyens. Plusieurs clubs de supporters organisent le déplacement. Le RFB a mis 350 places adultes (au tarif normal de 10€) et 30 places enfants (5€ pour les 12-16 ans) à disposition des supporters du Matricule 4 samedi prochain. Pour les plus jeunes, l’entrée sera gratuite et aucune réservation n’est nécessaire. Une permanence est organisée ce vendredi 17 mars de 13h à 16h30 au stade de Rocourt pour la remise des places, contre la liste des participants et le paiement.