Matéo Vancoppenolle : “À Solières, on se serre les coudes”

C’est exact, pas plus tard que ce dimanche à Warnant, certains éléments de l’équipe donnent l’impression de toujours se chercher sur le terrain. “Pourtant, je peux vous dire que tout le groupe donne et donnera le maximum pour sauver le club. La route est encore longue (NdlR : neuf matchs) “et courte à la fois”, poursuit le carolo. Les prochains matchs, contre Meux, à Waremme et contre Seraing B seront déterminants. Une victoire serait la bienvenue pour relancer la mécanique.”

Toujours mieux de se sauver

Et même si certains garçons ne feront pas partie de l’Union Hutoise nouvelle monture, c’est toujours mieux de ne pas imprimer sur sa carte de visite une descente. “C’est certain que je préfère jouer en D2 qu’en D3, assure l’arrière gauche. Mais j’ai donné ma parole pour faire partie de la nouvelle équipe, la saison prochaine. J’ai longuement discuté avec Pascal Bairamjan. Il voulait absolument me conserver dans le nouvel effectif. Et puis, je suis bien ici. J’aime le synthétique et le nouveau projet est tentant. Tant que je peux évoluer en nationale, je suis content. Honnêtement, malgré mon jeune âge, la N1 ne m’intéresse pas. Cinq entraînements par semaine, ce n’est pas pour moi. Je préfère garder mon métier de chimiste et prendre du plaisir à un moindre niveau.” Qui a dit que les jeunes ne sont pas réfléchis ?