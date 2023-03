Après 10 semaines d’arrêt, Alisée Pisane pulvérise son record de Belgique et se qualifie pour les Mondiaux : “Je suis agréablement surprise”

Blessée à l’épaule fin novembre, Alisée Pisane avait dû déclarer forfait pour les Mondiaux de petit bassin en Australie. Écartée des bassins durant de nombreuses semaines, Alisée a repris le chemin des bassins il y a trois semaines à peine. “En tout, j’ai été contrainte d’arrêter dix semaines, dit-elle. Ce n’était pas facile à vivre car c’est ma première grosse blessure. Mais je n’ai rien lâché et améliorer mon record de Belgique pour un retour à la compétition, je n’aurais pas pu rêver mieux.”

Elle n’est plus avec Philippe Lucas

Partie l’été dernier à Martigues, en France, pour y travailler sous les ordres du Français Philippe Lucas, l’ancien entraîneur de Laure Manaudou, la Hutoise a vu son aventure s’arrêter plus tôt que prévu. “En raison de ma blessure à l’épaule, j’ai besoin d’un traitement à long terme, explique la nageuse de 19 ans. À Martigues, je n’avais pas la structure médicale nécessaire pour ma rééducation et j’ai donc pris la décision de revenir en Belgique pour me faire soigner au CHU de Liège, où je me suis rendue tous les jours pendant deux mois. Ce n’était pas facile à vivre mais je n’avais pas le choix. Encore maintenant, je dois réaliser des exercices tous les jours pour renforcer mon épaule. Quoi qu’il arrive, je resterai en Belgique jusqu’aux Jeux de Paris.”

Cap sur les Mondiaux

Grâce à son record de Belgique, Alisée Pisane a réussi le temps de qualifications pour les Mondiaux de Fukuoka (Japon), qui se tiendront du 23 au 30 juillet.

”C’est un stress en moins, sourit la Hutoise. Je vais pouvoir me concentrer sur d’autres échéances. Je suis en avance sur mon programme et c’est tant mieux.” La suite justement, ce sera fin avril avec les championnats de Belgique où Alisée aura forcément son mot à dire. “J’aimerais également me qualifier pour les Mondiaux sur d’autres distances”, dit-elle.

À noter que, samedi, elle s’est offert un record personnel sur 800m libre en 8:37.95. Le record de Belgique de cette distance appartient toujours à Isabelle Arnould en 8:34.56 depuis le 23 septembre 1988. Un bail !