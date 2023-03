Et, surtout, l’athlétisme. De la simple course à pied à l’athlétisme un peu plus poussé, tout le monde y passe. Papa, maman et les deux filles. C’est le papa qui a donné le premier le tempo. Gert est un passionné. Piste, cross, routes, trail… Tout y passe. Plus le vélo (il a été champion de Belgique de run and bike voici quelques années). Il est très actif dans la gestion du FC Hannut Athlétisme et est depuis quelques saisons le speaker officiel de la Crosscup.

Et les résultats suivent… Ce week-end, par exemple, Gert Theunis est devenu vice-champion de Belgique M + 45 sur semi-marathon, tandis que sa fille Iris était dans l’équipe qui a terminé 2e au National de cross français lors du relais mixte U20.

“Le mardi avant la course, Elise Vanderelst a envoyé un message à Iris pour voir si elle était ok pour venir faire une pige en France, nous explique Gert. Leur règlement autorise ce genre de pratique, contrairement à chez nous. Iris a d’abord cru à une blague. Elise, qu’elle a en modèle, lui proposant cela, elle n’y croyait pas. Mais c’était vrai. L’école était d’accord pour libérer Iris le vendredi, ma femme a pris un jour de congé et elles sont parties là-bas, avec l’accord de Thomas Vandormael, son coach. Elle a très bien couru ses 4 kilomètres, sur un parcours bien boueux, comme à Hannut, qui lui convenait. Au final, c’est une médaille, mais c’est aussi une très belle expérience. ” Le lendemain, Gert est lui aussi monté sur un podium national. Un Belge. C’était à Gand, à l’occasion de championnats de Belgique de semi-marathon qui ont vu un Belge descendre pour la première fois sous l’heure (Bashir Abdi en 59.51). Notre Hannutois a terminé deuxième dans la catégorie des plus de 45 ans. “1h14’21, ce n’est pas vraiment le chrono que je visais, mais j’ai pris une médaille, ma deuxième au niveau national après une 3e place au même championnat l’an dernier, faisait-il en souriant. Cap maintenant sur le marathon de Paris dans trois semaines. J’y serai avec une dizaine d’athlètes que j’entraîne au club… ”