Laurenz Rex lève les bras, deux semaines après sa blessure sur le Nieuwsblad (vidéo)

"Je suis tellement content de remporter ma première victoire professionnelle, surtout après la malchance que j’ai eue en janvier et février. Il y a deux semaines, je me suis blessé au genou lors d’un accident à Omloop het Nieuwsblad. Après une semaine de repos, mon entraîneur Christophe Prémont a prévu une simulation de course par étapes avec quatre entraînements intenses et la course d’aujourd’hui (lire dimanche)", poursuit Laurenz, également au sol fin décembre 2022 sur le championnat de Belgique de beach race. "Je connais très bien les coureurs de notre équipe développement, car après notre stage commun en décembre je les ai rejoints à Alicante en février pour préparer la saison. Tous sont motivés pour apprendre et progresser. Cela m’a fait plaisir de guider les jeunes cavaliers en tant que capitaine. L’ambiance est identique à celle de l’équipe mondiale."

À noter que son petit frère, Tim, était aussi de la partie – mais n’a pas terminé.

À la sauce andalouse

Avant sa mésaventure au nord du pays, Laurenz Rex avait déjà montré de belles prédispositions sur le Tour d’Andalousie, lorsqu’il avait pris la cinquième place de la troisième étape, à Alcalá de los Gazules. Le coureur de 23 ans formé au Vélo Club Ardennes est maintenant annoncé sur le Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut. Pour rappel, son grand objectif du printemps est Paris-Roubaix.

L’année passée, toujours chez Bingoal-WB, il avait remporté le Critérium SD Worx du Brabant Wallon.