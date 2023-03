Supermoto: Kevin Viellevoye premier vainqueur de la saison, François Corman dans le coup

Un premier rendez-vous que n’ont pas voulu manquer les candidats au titre, à commencer par notre multiple champion de Belgique Kevin Viellevoye, dépossédé de sa couronne en Prestige au terme de la dernière saison et bien décidé à la récupérer dans la nouvelle catégorie S1. Malgré des problèmes de freins avec sa nouvelle moto lors des essais, le Hervien s’est rappelé aux souvenirs de tous en remportant la première manche et en se classant deuxième de la seconde, de quoi lui permettre de signer une première victoire en 2023. Il était rejoint sur la troisième marche du podium par le Verviétois originaire de Bolland François Corman avoir terminé les deux courses au quatrième rang. "Ce fut une bonne entrée en matière", confiait-il, "après avoir peu roulé durant l’hiver mon team étant basé en Italie, il était important de marquer des points dès la première course, car il faudra être régulier tout au long du championnat si l’on veut venir titiller Kevin Viellevoye qui reste la référence ou Nils Vandeberg".

Notre troisième pilote régional en catégorie reine a prouvé qu’il faudrait compter avec lui aussi. De retour après une grave blessure, il a terminé troisième de la première manche, avant de devoir se contenter de la huitième place dans la seconde après une chute.

Dans la catégorie S2 regroupant les anciens Nationaux et Débutants, puis subdivisée en trois avec les Open, Challenger A et Challenger B, le jeune Hervien Mallory Coussaert est monté sur la troisième marche du podium après avoir franchi respectivement la ligne d’arrivée aux quatrième et cinquième rangs. Enfin, du côté des quads, Armand Charlier s’est également adjugé une première victoire grâce à ses deux deuxièmes places.